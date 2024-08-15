Kamala Harris'in New York Etkinliği Protesto Edildi

New York'taki Protesto

New York, ABD - 2024 başkanlık seçimleri kapsamında düzenlenen bağış etkinliği, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in öncülüğünde gerçekleştirildi. Ancak, etkinlik, Filistin destekçilerinin tepkisine sahne oldu.

Protestocuların İfade Şekli

Manhattan'da Demokrat Parti kampanyası tarafından organize edilen bu bağış etkinliği sırasında, Harris'in Gazze'deki sivil ölümlere ve Filistinli tutuklulara uygulanan işkencelere kayıtsız kalması protestocular tarafından eleştirildi.

Ömrümüz İçinde adlı sivil toplum kuruluşunun düzenlediği etkinliğe katılan aktivistler, 135. Sokak ile Broadway Caddesi kesişiminde bir araya gelerek sloganlar attı. ”Özgür Filistin” ve ”Gazze” sloganlarını haykıran grup, ayrıca “Filistin'de soykırım var” ve “Soykırıma silah desteğini durdur” yazılı dövizler taşıdı.

Polis Müdahalesi

Etkinliğin yapıldığı bina, kalabalık bir polis ekibi tarafından korundu ve bazı protestocular zorla dışarı çıkarıldı. Protestocular, kamyonlarla taşınan ekranlarda Harris'in ABD halkına değil sadece İsrail’e öncelik verdiği, ülkesinin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını onayladığına dair haykırışlarını iletmekteydi.

Bu olay, Filistin ile ilgili global hassasiyetin ve tartışmaların ne kadar derin olduğunun bir göstergesi.