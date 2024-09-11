Kamala Harris'in Performansı İzleyicileri Etkiledi

Harris, Tartışmada İzleyicilerin Takdirini Kazandı

Yapılan bir anket, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın münazarasını izleyenlerin %63’ünün Harris’in daha iyi performans sergilediğini düşündüğünü ortaya koydu. Anket, CNN tarafından 605 kayıtlı seçmenle gerçekleştirildi.

Salıncak Eyaletlerde Kararsız Seçmenler

Özellikle "salıncak eyaletler" olarak bilinen Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'daki kararsız seçmenler üzerinde yapılan başka bir anket ise Washington Post (WP) tarafından yayımlandı. Bu ankete katılanların çoğu, Harris'in tartışmada daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Harris’in Oy Desteği Artıyor

Ankette, tartışma öncesi Harris'e oy vermeyi düşünenlerin %40'ından fazlası, tartışma sonrası "kesinlikle Harris'e oy vereceğim" dediklerini ifade etti. Önceki açıklamalarda çoğunluğun kararsız olduğu görülmüştü, ancak bu tartışmanın ardından destek oranları değişmeye başladı.

Tartışmada Öne Çıkan Konular

Harris ve Trump, ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren bu canlı yayında, iç politika, ekonomi, sınır güvenliği ve dış politika gibi birçok önemli konuda görüşlerini paylaştılar. Eleştirmenler ve izleyiciler arasında tartışmanın yankıları sürüyor, zira bu münazara, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesindeki en kritik anlardan biri olarak değerlendiriliyor.