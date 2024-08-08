Kamala Harris İsrail'e Silah Ambargosunu Desteklemiyor

Kamala Harris'in Açıklamaları

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dış politika danışmanı Phil Gordon, Harris'in Gazze'deki sivillerin korunması adına çalışmalarını sürdüreceğini, ancak İsrail'e yönelik silah ambargosunu desteklemediğini duyurdu.

Danışmanın Açıklamaları

Phil Gordon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcısı bu konuda net. İsrail'in İran'a ve İran destekli terör gruplarına karşı kendini savunabileceğinden emin olacaktır. Başkan Yardımcısı, İsrail'e yönelik bir silah ambargosunu desteklemiyor. Ayrıca Gazze'deki sivillerin korunmasına devam edecek ve uluslararası insani hukuku gözetmeye özen gösterecek." dedi.

Görüşmelerdeki Gelişmeler

Harris'in adı açıklanmayan bir yardımcısı, Amerikan medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Harris'in Michigan'da Filistin destekçileriyle yaptığı görüşmede İsrail'e silah ambargosu konusunu gündeme getirmediğini belirtti. Michigan'daki ön seçimlerde Joe Biden'a destek vermeyen Demokratlar, Harris ile yaptıkları görüşmede bu konunun ayrı bir toplantıda ele alınmasını talep ettiler. Ancak Harris'in bu isteğe olumlu yanıt vermediği ifade edildi.