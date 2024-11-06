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Kamala Harris Mağlubiyetini Kabul Edecek

Kamala Harris'in mağlubiyet konuşması bugün yapılacak. Demokrat aday, Cumhuriyetçi rakibi Trump'a tebrik telefonuyla iletecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:27
Kamala Harris Mağlubiyetini Kabul Edecek

Kamala Harris'in Mağlubiyet Konuşması Bekleniyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve seçimleri kaybeden Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in, bugün yaptığı mağlubiyet kabul konuşmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Konuşma Saati

İlgili kaynaklardan alınan bilgilere göre Harris, yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) kameralar karşısına geçecek.

Resmi Sonuçlar ve Mağlubiyet

Resmi olmayan sonuçlara göre, Harris, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında mağlup oldu. Konuşmasında, "mağlubiyeti kabul ettiğini" ifade etmesi bekleniyor.

Tebrik Telefonu

Ayrıca Harris'in, bugün Trump ile telefonla iletişime geçerek tebrik mesajı iletmesi planlanıyor.

Seçim Sonuçları

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Donald Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı. Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevine başlayacak.

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