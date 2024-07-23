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Kamala Harris, Netanyahu'nun Kongre Oturumuna Katılmayacak

Kamala Harris, Binyamin Netanyahu'nun Kongre ortak oturumuna başkanlık etmeyecek, başka bir etkinliğe katılacak.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:39
Kamala Harris, Netanyahu'nun Kongre Oturumuna Katılmayacak

Kamala Harris, Kongre Ortak Oturumuna Katılmayacak

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hitap edeceği Kongre ortak oturumuna başkanlık etmeyeceği duyuruldu. Harris'in, yarın başka bir şehirdeki seçim etkinliğine katılacağı ve Netanyahu ile ayrı görüşme gerçekleştireceği belirlendi.

Başkanlık Yarışında Önemli Bir Figür

Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından, Washington'da düzenlenecek ortak oturuma katılmayan Harris, bu durum nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Harris'in oturuma katılmaması, Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğiyle bağlantılı olarak tartışmalara yol açtı.

Yetkililerden Açıklama

ABD medyasına konuşan isimlerini açıklamayan Harris'in bazı yardımcıları, Başkan Yardımcısı'nın yarınki oturuma katılamayacağını bildirdi. Harris'in yardımcıları, bu durumun Netanyahu'yu boykot anlamına gelmediğini vurguladı. Harris'in yarın yapacağı görüşmenin başka bir bağlamda gerçekleşeceği belirtildi.

Demokratlar Arasındaki Boykot Tartışması

Netanyahu'nun katılacağı oturuma bazı Demokrat Kongre üyelerinin boykot amacıyla katılmayacakları da duyuruldu. Bu durum, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarına tepki olarak ortaya çıkmıştı.

Biden'ın Durumu

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Biden'ın, Delaware'deki evinde dinlendiği bilgisinin ardından, önümüzdeki günlerde Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

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