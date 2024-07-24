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Kamala Harris Seçim Kampanyasına Başladı: "Zafer Bizim Olacak"

Kamala Harris, başkanlık seçim kampanyasına Wisconsin'de başladı, Trump'a karşı zafer için kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:15
Kamala Harris Seçim Kampanyasına Başladı: "Zafer Bizim Olacak"

Kamala Harris İlk Seçim Mitinginde Macrona İddiasını Yükseltti

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde düzenlediği ilk mitingde, Demokrat Partinin enerjisini artırmak için önemli mesajlar verdi. Harris, Joe Biden'a teşekkür ederken, eski Başkan Donald Trump'a da sert eleştiriler yöneltti.

Harris'ten Biden'a Teşekkür

Harris, Biden’ın kendisini aday gösterdiği için duyduğu minnettarlığı ifade ederken, seçimi kazanma sözü verdi. "Bu güveni boşa çıkarmayacağım, Donald Trump'ı yok ederek zafer kazanacağız," dedi.

Wisconsin Önemli Bir Durak

Wisconsin’in başkanlık seçimlerinde kritik bir eyalet olduğunu vurgulayan Harris, "Önce Wisconsin, sonra diğer eyaletlerde Trump'ı alt edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ekonomi ve sosyal alanlarla ilgili Demokrat ilkelerini savunma taahhüdünde bulundu.

Birlik ve Mücadele

Harris, Amerikan değerleri için Trump ile mücadele etmekte kararlı olduğunu belirterek, tüm Demokratları bir araya getirme sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurguladı. "Her şeyi yapacağım," dedi.

Delegelerle Destek Sağladı

Demokrat Parti’nin başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştığını belirten Harris, bu süreçte parti tabanına ve seçmenlere teşekkür etti. Başkanı Biden, 21 Temmuz’da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Harris’i kendi yerine önermişti.

Demokrat Parti'nin resmi başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da gerçekleştirilecek kongrede belirlenecek.

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