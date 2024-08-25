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Kamala Harris Seçim Kampanyasında 540 Milyon Dolar Bağış Topladı

Kamala Harris, adaylığını duyurduktan sonra 540 milyon dolarlık bağış topladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 19:50
Kamala Harris Seçim Kampanyasında 540 Milyon Dolar Bağış Topladı

Kamala Harris'in Seçim Kampanyası Başarıları

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, 21 Temmuz'dan bu yana yürütmekte olduğu seçim kampanyasında şimdiye kadar 540 milyon dolar bağış topladı. Bu rakam, kampanyanın gücünü ve halk desteğini gözler önüne seriyor.

Demokrat Parti Kongresi ve Bağışçı Artışı

Harris'in kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon, The Hill tarafından bildirildiği üzere, Chicago’da düzenlenen Demokrat Parti Kongresi sonrasında bu başarıyı duyurdu. Dillon, kongre süresince 4 gün süresince Harris'in topladığı bağış miktarının 82 milyon dolar arttığını kaydetti.

Yeni Gönüllüler ve Bağışcı Profili

Kongre boyunca bağışçı sayısında önemli bir yükseliş yaşandığına dikkat çeken Dillon, etkinlik döneminde 200 bin yeni gönüllünün kampanyaya katıldığını bildirdi. Bağışların üçte birinin ilk kez bağışta bulunan kişilerden geldiğini belirten Dillon, öğretmenler ve hemşirelerin en çok katkı sağlayan meslek grupları arasında yer aldığını ifade etti.

İlk 24 Saatte Rekor Bağış

Demokrat Parti’nin Joe Biden tarafından başkanlık seçimlerinde aday gösterilmesinin ardından, Harris sadece ilk 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak, bir gün içinde ulaşılan en yüksek bağış miktarı rekorunu kırdı.

ABD'deki başkanlık seçim sürecinde toplanan bağış miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin önemli veriler sağlaması açısından dikkatlice izlenmektedir.

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