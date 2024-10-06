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Kamala Harris'ten ABD-İsrail İlişkilerine Dair Açıklamalar

Harris, Amerikan ve İsrail halkı arasındaki ittifakın Netanyahu'nun dostluğundan daha önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:39
Kamala Harris'ten ABD-İsrail İlişkilerine Dair Açıklamalar

Kamala Harris'ten Önemli Mesajlar

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, Amerikan ve İsrail halkları arasındaki güçlü ittifakın önceliğine dikkat çekti.

Netanyahu ile İlişkiler

Harris, yarın yayınlanacak olan CBS 60 Dakika programına verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dostluğundan çok daha önemli olanın, iki ülke halkı arasındaki bağlar olduğunu ifade etti.

Diplomasi ve Destek

Harris, Netanyahu’nun ABD yönetiminin ateşkes çağrısını dinlememesine değinerek, ABD'nin İsrail'e Hamas ve Hizbullah gibi tehditlere karşı destek sağladığını belirtti. ABD'nin, bölgedeki barış için insani yardımın artırılması, esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması yönündeki isteklerini dile getirdi.

Baskı ve Sonuçlar

İsrail'in bazı hareketlerini ABD'nin baskıları sonucu gerçekleştirdiğini söyleyen Harris, "Netanyahu yakın bir dost mudur?" sorusuna, "Çok daha önemli olan Amerikan ve İsrail halkı arasında ittifak olup olmadığıdır. Bunun cevabı da evettir," yanıtını verdi.

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