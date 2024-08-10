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Kamala Harris'ten Filistin Destekçilerine Ateşkes Çağrısı

Kamala Harris, Phoenix'teki kampanyada Filistin destekçilerine ateşkes zamanı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:35
Kamala Harris'ten Filistin Destekçilerine Ateşkes Çağrısı

Kamala Harris'ten Ateşkes Çağrısı

Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Arizona eyaletinin merkezi Phoenix'te gerçekleştirdiği kampanyada, Filistin destekçilerine önemli bir çağrıda bulundu.

Filistin Destekçilerine Yanıt

Harris, miting sırasında "Özgür Filistin" sloganları atan destekçilere cevap vererek, "Şimdi ateşkes zamanı" ifadelerini kullandı. Harris, konuşmasında şu şekilde belirtmiştir:

"Açıkça ifade ettim. Şimdi bir ateşkes anlaşması yapmanın ve esir anlaşmasını gerçekleştirmenin zamanı."

Ateşkes Anlaşması Üzerine Düşünceler

Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte ateşkes anlaşması ve esirlerin geri iadesi konusunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, Filistin destekçilerinin görüşlerine saygı gösterdiğini ifade etti. Bununla birlikte mitingin seçim odaklı olduğunu hatırlattı.

İsrail ve Filistin Arasındaki Çatışmalar

Gerginliklerin arttığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden çatışmalarda, Hamas İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı düzenlemiş ve bu tarih itibarıyla birçok sivil kayıp meydana gelmiştir. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ise 39 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmektedir.

İnsani Ara ve Esir Takası

24 Kasım 2023 tarihinde başlayan ve 3 gün uzatılan insani arada, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılırken, İsrail'in çok sayıda Filistinliyi alıkoymaya devam ettiği kaydedilmektedir. İşgal altındaki bölgelerde de son günlerde önemli kayıplar yaşandığı bildirilmektedir.

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