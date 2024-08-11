Kamala Harris'ten Gazze'deki Saldırıya Tepki

Kamala Harris'ten Gazze'deki Okul Saldırısına Yanıt

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen kişilerin toplandığı bir okula gerçekleştirdiği saldırıya sert bir şekilde tepki gösterdi.

Sivil Kaybı Üzerine Açıklama

Harris, bu saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü" ifadelerini kullandı. Harris, konuşmasını Arizona'nın başkenti Phoenix'te gerçekleştirirken, İsrail'in sivil kayıpları önleme yükümlülüğüne vurgu yaptı.

Ateşkes ve Esir Anlaşması İhtiyacı

Başkan Yardımcısı, "Esirleri kurtarmak zorundayız. Bir esir anlaşmasına ve ateşkese acil ihtiyaç var" diyerek, anlaşmanın hemen sağlanması gerektiğini vurguladı.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde Et-Tabiin Okulu'nu hedef aldı. Okulda sabah namazını kılan yerinden edilmiş kişilerin olduğu belirtildi. Saldırıda birçok kişi yaralandı ve yerel kaynaklar, cesetlerin parçalandığını ve yanarak yok olduğunu aktardı. Sivil savunma ekipleri, etrafa dağılmış ceset parçalarını toplamada zorluk çekti.