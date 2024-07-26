Kamala Harris'ten Netanyahu'ya Gazze'deki İnsani Duruma İlişkin Uyarı

Kamala Harris, Netanyahu ile Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray’da yaptığı toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'deki acil insani duruma dair endişelerini paylaştı.

Gazze'de Yaşanan Acılar

Harris, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Gazze'de son 9 ayda yaşananlar gerçekten yıkıcı. Çok sayıda masum sivilin ölümü, Gazze'deki insani acıların boyutu hakkında ciddi endişelerimi Başbakan Netanyahu'ya ilettim" dedi.

Görüşmenin Detayları

Kamala Harris, Netanyahu ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Orta Doğu konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Ateşkes ve İki Devletli Çözüm

Harris, "Gazze'de artık bir ateşkes anlaşmasına varılmasının zamanı geldi ve esirlerin evlerine dönmesi gerekiyor. Şu anlaşmayı yapalım ve ateşkesi gerçekleştirerek, Filistin halkına ihtiyaçları olan yardımları ulaştıralım" dedi. Ayrıca, iki devletli çözüm sürecine de bağlı kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Kongre'deki Gelişmeler

Harris, ABD'nin İsrail'e olan koşulsuz desteği konusunda kamuoyunda yükselen eleştirileri göz önünde bulundurarak, Netanyahu'nun Kongre konuşmasına katılmadığını hatırlattı.

Harris, bu durumların ortasında duyarsız kalmanın mümkün olmadığını ifade ederek, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz ve sessiz kalamam" dedi.