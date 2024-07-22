Kamala Harris'ten Rekor Bağış Toplama

Kamala Harris'in Bağış Rekoru

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesinin ardından yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte tam 81 milyon dolar bağış topladı. Bu rakam, bağış toplama tarihinde kaydedilen en yüksek miktar olarak tarihe geçti.

Harris'in Destekçisi Olma Üzerine Açıklama

Harris'in kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Harris’i aday olarak göstermesinin ardından gelen bu hızlı bağış akışının, halkın Harris’e olan desteğinin bir yansıması olduğu belirtildi.

Bağış Miktarlarının Önemi

Seçim dönemlerinde bağış miktarları ve bağışçı sayıları, seçim sonuçlarını tahmin etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris’in bu büyük destek sağlama başarısı dikkat çekmektedir.

Rakiplerin Durumu

Bu ödülleri alırken, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump da ABD'deki New York mahkemesindeki bir davasının ardından 24 saat içinde 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı. Ancak Harris’in son bağış miktarı, Trump'ı geride bırakarak dikkat çekmektedir.