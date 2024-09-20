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Kamala Harris'ten Tartışmalı Açıklama: 'Evime İzinsiz Giren Vurulur'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, silahlı saldırıların önlenmesi gerektiğini vurgularken, izinsiz ev girişlerine sert bir yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:49
Kamala Harris'ten Tartışmalı Açıklama: 'Evime İzinsiz Giren Vurulur'

Kamala Harris'in İzinsiz Giriş Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin Başkan adayı Kamala Harris, katıldığı Oprah Winfrey ile düzenlenen canlı yayında dikkat çekici bir ifade kullandı. Harris, "Eğer biri evime izinsiz girerse o kişi vurulur" dedi.

Silah Sahipliği ve Yönetim Üzerine Düşünceler

Harris, konuşmasının devamında, bu tür bir açıklama yapmamış olması gerektiğini belirtti ve bunun ardından danışmanlarının konuyla ilgileneceğini vurguladı.

Başkan Yardımcısı, daha önceki açıklamalarında da silah sahibi olduğunu dile getirerek, "saldırı silahlarının" yasaklanmasını gerektiğini savundu. Harris, bu tür silahların yalnızca "savaş aleti" olarak tasarlandığına dikkat çekti ve toplumda yerinin olmadığını ifade etti.

Silahlı Saldırılara Dikkat Çekti

Harris, ABD okullarındaki silahlı saldırıları "kan dondurucu" olarak tanımladı. Eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Harris, bu tür olayların sürekli hale gelmesine izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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