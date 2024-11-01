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Kamala Harris'ten Trump'a Kadınlar Üzerine Tepki

Kamala Harris, Trump'ın kadınları koruyacağına dair ifadelerini eleştirdi ve kadınların karar verme özgürlüğüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:17
Kamala Harris'ten Trump'a Kadınlar Üzerine Tepki

Harris'ten Trump'ın Kadınlar Üzerine Açıklamalarına Sert Tepki

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" şeklindeki açıklamalarına sert bir şekilde karşılık verdi.

CBS News tarafından aktarılan habere göre, Harris, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen bir mitingde Trump'ın Wisconsin'deki konuşmasını "saldırgan" olarak değerlendirdi.

Harris: Kadınların Zekasına Saygı Yok

Harris, yaptığı konuşmada, "Kadınların özgürlüğüne ya da kendi çıkarları için neyin en iyi olduğunu bilme ve buna göre karar verme zekasına saygı duymuyor. Ama biz kadınlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ortaya Koyduğu Suçlamalar

Öte yandan, Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay bölgesinde yaptığı konuşmada, Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris yönetimini ülkeye "suçlu göçmenler ithal etmekle" suçlamıştı. Bu göçmenlerin "kadınlara ve kızlara saldırdığı, tecavüz ettiği ve öldürdüğü" iddialarını öne sürdü.

Trump, kadının korunması mesajını verirken, ekibinin bu ifadeyi kullanmasının uygunsuz olacağını söylediğini ve "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" açıklamasını yaptı.

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