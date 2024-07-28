Kamala Harris'ten Yeni Strateji: TikTok ile Kampanya Başlattı

Kamala Harris Seçim Kampanyasını TikTok ile Genişletiyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Bidenın siyasi arenadan çekilmesinin ardından Demokratların başkan adayı olarak karşımıza çıktı. Harris, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için sosyal medya platformu TikTok'u kampanya stratejisine dahil etti.

Harris'in İlk TikTok Paylaşımı

Harris, @kamalaharris kullanıcı adıyla TikTok'ta bir video yayınlayarak takipçileriyle buluştu. Videoda, "Son zamanlarda TikTok ana sayfasında benimle ilgili videoların paylaşıldığını duydum. Bu nedenle platformda kendim yer almak istedim" şeklinde ifadelerine yer verdi.

Takipçi Sayısında Hızla Büyüyor

Kamala Harris, TikTok'ta 2,5 milyondan fazla takipçiye sahip. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Harris’in bu adımının, genç seçmenler üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Trump’ın TikTok Macerası

Eski Başkan Donald Trump, başkanlık döneminde ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'u yasaklamaya çalışmıştı. Ancak, bu yıl Haziran ayında kendisi de TikTok'a katılarak video paylaşmaya başladı. Trump, "Burada olmak büyük bir mutluluk" diyerek takipçileriyle buluştu ve kısa süre içinde hesabı bir milyondan fazla takipçiye ulaştı.