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Kamala Harris, Trump’a Geri Dönmeyeceğiz Dedi

Kamala Harris, Chicago'da yaptığı konuşmada, Trump dönemine dönüşün ciddiyetine dikkat çekti ve ülkenin daha ileri gitmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:18
Kamala Harris, Trump’a Geri Dönmeyeceğiz Dedi

Kamala Harris, Demokrat Parti Kongresi'nde Adaylığını Kabul Etti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 47. ABD Başkanlığı için resmen adaylığını kabul etti. Chicago'da düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nde (DNC) konuşma yapan Harris, ülkenin Trump dönemine geri dönmeyeceğini belirtti ve bu konudaki ciddiyeti vurguladı.

Trump ve 6 Ocak Baskını Üzerine Eleştiriler

5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylığını kabul eden Harris, konuşmasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021 tarihindeki kongre baskınındaki rolüne atıfta bulunarak, "Geriye gitmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Bu sözleriyle Harris, Trump'a ikinci bir yönetim şansı vermeyeceklerini ifade etti.

20 bin Demokrat seçmenin katıldığı kongrede, Harris, kendisinin ABD'nin ilk siyahi kadın başkan adayı olduğunu duyurdu. Konuşmasına, göçmen bir aileden geldiğini ve fırsatlar ülkesi olan ABD'nin bu yapısını sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak başlayan Harris, Trump'ın politikalarını eleştirdi.

Eko-politik ve Sosyal Güvenlik Mesajları

Harris, Trump'ın sosyal güvenlik sistemini sona erdirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Amerika'daki orta sınıfı güçlendirmek için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. "Donald Trump birçok açıdan ciddi olmayan bir adam; ancak Trump'ı Beyaz Saray'a geri getirmenin sonuçları son derece ciddi olur." diyen Harris, Trump'ın politikalarının ülkeyi geri götüreceğini savundu.

Filistin ve Dış Politika Vizyonu

Harris, başkan seçilmesi halinde ABD'nin dış politika yaklaşımına da ışık tuttu. 7 Ekim 2023'te Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, "Başkan Biden ve ben, İsrail güvende olacak şekilde bu savaşın sonlandırılması için çalışıyoruz." dedi. Ayrıca, Filistin halkının da onur, güvenlik ve kendi kendini yönetme hakkına sahip olmasını destekleyeceklerini ifade etti.

Askeri Güç ve Küresel Liderlik Vurgusu

Dış politikada eski başkan Trump’ı eleştiren Harris, askeri harcamalara sınırlama getirmeyeceği mesajını vererek, "Başkomutan olarak Amerika'nın her zaman dünyanın en güçlü, en ölümcül savaş gücüne sahip olmasını sağlayacağım." dedi. Uzay ve yapay zeka alanında liderliği koruma taahhüdünde bulundu.

Kamala Harris'in tarihi konuşmasına, eşi Douglas Emhoff, üvey çocukları Ella ve Cole Emhoff ile kız kardeşi Maya da katıldı.

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