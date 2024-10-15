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Kamala Harris: Trump ABD İçin Tehlikeli Bir Profil Oluyor

Kamala Harris, Trump'ın seçimde ordudan destek almayı önermesinin tehlikeli olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:19
Kamala Harris: Trump ABD İçin Tehlikeli Bir Profil Oluyor

Kamala Harris'ten Sert Eleştiriler

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın son açıklamalarını eleştirerek, onun ülke için "tehlikeli" bir profil oluşturduğunu dile getirdi.

Tehlikeli Açıklamalar

Harris, Pensilvanya'nın Erie kentinde gerçekleşen mitinginde, Trump'ın seçim gününde "içerideki düşmanlarla" yüzleşmek için ordudan yardım almayı önerdiğini hatırlatarak, bu ifadelerin kaygı verici olduğunu vurguladı.

Trump'ın Değişen Duruşu

Harris, Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" şeklindeki söylemlerini içeren bir video izlettikten sonra, "Donald Trump, gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı." dedi.

İkinci Dönem Tehlikesi

Harris, Trump'ın ikinci bir döneminin ABD için "tehlikeli" olacağını da sözlerine ekleyerek, bu tür politikaların toplumu böldüğünü ifade etti.

Trump'ın Olayın İçindeki Görüşleri

Öte yandan Trump, Fox News'a verdiği bir mülakatta, "İçimizdeki düşmanlar çok büyük bir sorun. Ne yazık ki hastalıklı insanlar ve radikal sol politikacılar var." şeklinde konuştu. Trump, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde ordudan veya Ulusal Muhafızlardan destek alınmasını önermişti.

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