Kamala Harris Trump'ı 'despot' Olarak Nitelendirdi

Kamala Harris, MSNBC röportajında Donald Trump'ı "despot" ve "tiran" olarak tanımladı; özel sektöre demokrasi için harekete geçme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:36
MSNBC röportajında sert eleştiriler ve özel sektöre çağrı

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ı "despot" olarak nitelendirdi.

Görevden ayrıldıktan sonraki ilk röportajını MSNBC kanalına veren Harris, Trump'ın davranışlarının seçilmiş bir liderden ziyade bir "tiran"a benzediğini söyledi.

Harris: "Şu anda, daha önceki konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi, bir despotla karşı karşıyayız. Bir zamanlar demokrasimizin gücünü komünist diktatörlerle kıyaslardık. Şimdi Donald Trump yönetiminde yaşadığımız şey tam olarak bu."

ABD'li şirketlere tepki: Amerikan özel sektörünü de Trump karşısında sessiz kalmakla itham eden Harris, "Kritik anlarda sanayi devleri demokrasimizin, demokratik kurumların güvencesi olmalı. Ancak şimdiki duruma teker teker sessiz kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Harris, iş dünyasının er ya da geç demokrasi için ayağa kalkması gerektiğini söyleyerek, "Bir noktada halkın güven duyduğu bu kurumların bütünlüğünü korumak için, federal hükümeti kendi hevesleri için kullanan bir tiranın önünde set olmaları şart." diye konuştu.

