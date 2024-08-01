Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kamala Harris Trump'ı Etnik Yorumlarıyla Eleştirdi

Harris, Trump'ın etnik kökenine yönelik ifadelerini 'bölücü ve saygısız' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:15
Kamala Harris Trump'ı Etnik Yorumlarıyla Eleştirdi

Harris, Trump'ın Etnik Yorumlarını Eleştirdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın etnik kökeniyle ilgili ifadelerine sert tepki gösterdi.

Houston'da Kız Öğrencilere Hitap Etti

Harris, Houston'da çoğunlukla siyahi kız öğrencilerin oluşturduğu bir topluluğa seslendi. Trump'ın, "Hint olduğu halde siyahi bilinmek istiyor" şeklindeki sözleri üzerine konuşan Harris, muhtemel rakibinin tutumunu 'bölücü ve saygısız' olarak nitelendirdi.

Amerikan Halkı Daha İyi Bir Lider Hakediyor

Harris, Amerikalıların doğruyu söyleyen ve gerçeklerle yüzleşebilen bir lideri hak ettiğini vurgulayarak, "Bu tür bir lider o öfkeden uzak durmalıdır," dedi.

Trump'tan Schumer'a Yorum

Trump, Harris'in ifadelerine yanıt verirken, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ı hedef alarak, onu "Hamas’ın gururlu bir üyesi" olarak nitelendirdi. Eski başkan, Schumer'ın geçmişte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile el sıkışmadığını hatırlattı.

Trump, Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliği'nin Chicago'daki kongresinde yaptığı konuşmada, "Harris her zaman Hint kökenliydi ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi