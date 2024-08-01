Kamala Harris Trump'ı Etnik Yorumlarıyla Eleştirdi

Harris, Trump'ın Etnik Yorumlarını Eleştirdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın etnik kökeniyle ilgili ifadelerine sert tepki gösterdi.

Houston'da Kız Öğrencilere Hitap Etti

Harris, Houston'da çoğunlukla siyahi kız öğrencilerin oluşturduğu bir topluluğa seslendi. Trump'ın, "Hint olduğu halde siyahi bilinmek istiyor" şeklindeki sözleri üzerine konuşan Harris, muhtemel rakibinin tutumunu 'bölücü ve saygısız' olarak nitelendirdi.

Amerikan Halkı Daha İyi Bir Lider Hakediyor

Harris, Amerikalıların doğruyu söyleyen ve gerçeklerle yüzleşebilen bir lideri hak ettiğini vurgulayarak, "Bu tür bir lider o öfkeden uzak durmalıdır," dedi.

Trump'tan Schumer'a Yorum

Trump, Harris'in ifadelerine yanıt verirken, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ı hedef alarak, onu "Hamas’ın gururlu bir üyesi" olarak nitelendirdi. Eski başkan, Schumer'ın geçmişte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile el sıkışmadığını hatırlattı.

Trump, Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliği'nin Chicago'daki kongresinde yaptığı konuşmada, "Harris her zaman Hint kökenliydi ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor," ifadelerini kullandı.