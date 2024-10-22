Kamala Harris: Trump'ın Başkanlığı Ciddi Sonuçlar Doğurur

Kamala Harris'ten Trump'a Sert Eleştiriler

ABD'nin Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı.

Wisconsin'da Açıklamalarda Bulundu

Harris, Wisconsin eyaletinde yaptığı konuşmada, Trump'ı "ciddiyetsiz bir adam" olarak tanımladı ve bu tarz bir liderin yeniden seçilmesinin tehlikelerine dikkat çekti.

Harris, "(Trump'ın) Bir kez daha ABD başkanı olmasının sonuçları son derece ciddi olacaktır." dedi ve Trump'ın başkanlık döneminde güçlü liderleri memnun etme çabasında olduğunu ifade etti.

Putin'in Durumunu Öngördü

Harris, Trump'ın Barack Obama döneminde yaşananların aksine, başkan olsaydı Vladimir Putin'in Kiev'de oturuyor olacağını öne sürdü. Ayrıca, Trump'ın Kovid-19 testlerini gizlice Putin’e gönderdiğini savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirme

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını "bir günde çözeceği" iddialarını eleştiren Harris, Amerikalılar olarak böyle bir meseleye teslimiyet yoluyla çözüm arayışında olmadıklarını ifade etti.

Seçimlerin Global Önemi

Tüm dünyanın 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerini dikkatle izlediğine dikkat çeken Harris, ABD'nin müttefiklerinin seçimler hususunda endişeli olduğunu vurguladı.