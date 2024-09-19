Kamala Harris ve Donald Trump Anketlerde Başabaş Gidiyor

Başkanlık Seçimleri Yaklaşıyor

ABD'de 5 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin eski adayı Donald Trump'ın anketlerdeki yarışları ciddiyetini koruyor.

Anket Sonuçları Başabaş Görünüyor

Yapılan anketler, Harris ve Trump'ın %48 destekle başa baş gittiğini ortaya koydu. Anket, Harris'in ve Trump'ın Pensilvanya gibi kritik eyaletlerdeki destek oranlarının neredeyse eşit olduğunu gösteriyor. Pensilvanya, başkanlık seçimlerini belirlemedeki büyük etkisini kanıtlamış bir eyalet.

Seçmenlerin Görüşleri

Pensilvanya'da düzenlenen bir ankette, %54'lük bir kısım Harris'in tartışmadaki performansını beğenirken, %27'si Trump'ı daha başarılı buluyor. Ayrıca, %48 Harris'i demokrasi konusunda desteklerken, ekonomi alanında Trump'a %51'lik bir destek verildiği görülüyor.

Ulusal Anketlerde Durum Nedir?

New York Times ve Philadelphia Inquirer'ın yaptığı ulusal anketlerde ise her iki aday da %47'lik destek alıyor. Ancak Harris'in başkanlık tartışmasındaki başarısı %67 gibi yüksek bir oranda olumlu cevap alırken, Trump için bu oran %40'ta kalmış durumda.

Pensilvanya'da Üstünlük Kimde?

Pensilvanya özelinde yapılan anketlerde ise Harris'in Trump'a karşı %50'ye %46'lık bir avantaj kurduğu belirtiliyor. Bu durum, Harris'in Pensilvanya'da ulusal ortalamanın üzerinde bir destek bulduğunu ifade ediyor.

Değişen Durum ve Gelecek Anketler

Yeni anketlerin, Trump'a yönelik son olayların ardından nasıl etkileneceği merak konusu. Anketlerin sonuçları, seçimin genel seyrini etkileyebilir.