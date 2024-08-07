Kamala Harris ve Tim Walz'ın İlk Seçim Mitingi

ABD başkanlık seçimleri için heyecan dorukta. Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile birlikte katıldığı ilk mitingde büyük bir coşku yarattı.

Philadelphia'da Duygulandıran Anlar

Pensilvanya'nın Philadelphia kentindeki miting, büyük bir kalabalık önünde gerçekleşti. Burada Walz, "Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" diyerek katılımcıları coşturdu. "91 günümüz kaldı. Aman tanrım, bu kolay olacak. Ölünde uyuyacağız." ifadeleriyle salondan büyük alkış aldı.

Seçim Stratejisi

Walz'ın seçilmesinin ardında, özellikle beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını kazanma amacı olduğu düşünülüyor. İkilinin, Cumhuriyetçi adaylar Donald Trump ve JD Vance karşısında güçlü bir birlik oluşturmaları hedefleniyor. Demokratlar, önümüzdeki haftalarda Wisconsin, Michigan ve Georgia gibi kritik eyaletlerde benzer mitingler gerçekleştirecek.

Tim Walz Kimdir?

1964 doğumlu Tim Walz, 24 yıl boyunca Amerikan ordusunda hizmet etti. 2018 yılında Minnesota Valisi olarak göreve başladı. Kendisi, liberal görüşleriyle tanınan, çeşitli sosyal politikaları destekleyen bir figürdür.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago’da düzenlenecek kongrede resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını açıklayacak.