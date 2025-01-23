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Kamboçya'da Çin Yeni Yılı Yardımlarında İzdiham: 4 Kayıp

Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde Çin Yeni Yılı için yapılan yardım dağıtımında izdiham sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:49
Kamboçya'da Çin Yeni Yılı Yardımlarında İzdiham: 4 Kayıp

Kamboçya'da Yardım Dağıtımında Trajik İzdiham

Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de gerçekleşen Çin Yeni Yılı etkinlikleri sırasında yapılan yardım dağıtımında izdiham sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, iş insanı Sok Kong, bu özel gün dolayısıyla başkentteki yerleşkesinin önünde pirinç ve nakit para dağıtacağını duyurdu. Yardımlara ulaşmak isteyen kalabalık, hızlı bir şekilde toplandı.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sam Vichhika, yardımlar için gelenlerin oluşturduğu kalabalıkta yaşları 37 ile 71 arasında değişen 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Vichhika, yaşanan izdihamdan sonra kalabalığın dağıtıldığını ve kalan yardım dağıtımının durdurulduğunu ifade etti.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bu yardımlar, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında başkentteki zenginler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır. Gelecek hafta başlayacak olan bu özel gün dolayısıyla, bir kez daha benzer yardımlar yapılması bekleniyor.

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