Kamboçya'da Kızıl Kmerler Suçlarını İnkar Edenlere Ceza Artışı

Kamboçya Ulusal Meclisi, Kızıl Kmerler rejiminin suçlarını inkar edenler için ceza artıran yasa tasarısını kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:18
Kamboçya'da Kızıl Kmerler Suçlarını İnkar Edenlere Ceza Artışı

Kamboçya'da Kızıl Kmerler Suçlarına Ceza Artışı

Kamboçya Ulusal Meclisi, Kızıl Kmerler rejiminin işlediği iddia edilen suçları inkar edenlere verilen cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Bu yasa, Kamboçya'yı 1975-1979 yılları arasında yöneten Kızıl Kmerler'in işlediği suçların inkar edilmesine karşı daha sert bir yaklaşım sergilemekte.

Ulusal Meclisteki 115 üye, yasanın ihlal edilmesi halinde verilecek hapis cezasının 5 yıla kadar çıkabileceği ve para cezası miktarının ise 2.500 ila 125.000 dolar arasında değişeceğini belirten 7 maddeli yasa tasarısına onay verdi. Yasa tasarısı, Senato'ya gönderildikten sonra Kral Norodom Sihamoni tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.

Daha önce 2013 yılında kabul edilen yasa ise Kızıl Kmerler dönemine ait suçları kabul etmeyenlere 6 ay ile 2 yıl arasında hapis ve 1000 dolar kadar para cezası öngörüyordu.

Kızıl Kmerler Rejimi ve Suçları

Kızıl Kmerler, 1960'lı yılların sonunda Kamboçya Komünist Partisinin silahlı kolu olarak kuruldu ve 1975'te başkent Phnom Penh'e saldırarak iktidarı ele geçirdi. Rejim döneminde milyonlarca kişi zorla köylere yerleştirilerek çiftliklerde çalışmaya zorlandı; muhaliflerin aileleri katledildi ve açlık ile salgın hastalıklar yüzünden yaklaşık 1 milyon 700 bin insan hayatını kaybetti.

Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmer rejimi, 20. yüzyılın en kanlı dönemlerinden birini oluşturuyor. Bu korkunç rejim, Vietnam birlikleri ve Vietnam yanlısı Kamboçyalı komünistlerin 1979'da ülkeyi işgal etmesiyle sona erdi. Kızıl Kmerler, 1992'de imzalanan barış anlaşmasına kadar gerilla savaşı yürüttü ve 1998'de Pol Pot'un ölümünden sonra dağılma sürecine girdi.

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