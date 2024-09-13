Kamboçya'dan ABD'ye Tepki: Yaptırım Kararı Üzerine Açıklama

Kamboçya, ABD'nin iş insanı Ly Yong Phat'a yönelik yaptırım kararına derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:33
Kamboçya'dan ABD'ye Tepki: Yaptırım Kararı Üzerine Açıklama

Kamboçya'nın ABD Yaptırım Kararına Tepkisi

Kamboçya, ABD'nin Kamboçyalı iş insanı Ly Yong Phat ve onun sahip olduğu 5 şirkete yönelik aldığı yaptırım kararına ciddi bir tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, yapılan basın açıklamasında ABD'nin yaptığı yaptırımın "doğrulanmamış bilgilere" dayandığını vurgulayarak, bu kararın siyasi bir amaç taşıdığını ifade etti.

Üzüntü Duydular

Açıklamada, alınan yaptırım kararı nedeniyle "derin üzüntü" duyulduğu belirtilerek, bu kararın ikili işbirliğine ve karşılıklı güvene engel olduğunu kaydedildi.

İnsan Hakları ve Ekonomik Gelişim

Kamboçya'nın, insan haklarına olan bağlılığının ve insan kaçakçılığı ile zorla çalıştırmaya karşı verdiği mücadelenin bu karar ile "denge ve doğru bir şekilde temsil edilmediği" ifade edildi. Aynı zamanda Ly Yong Phat'ın, ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine sağladığı katkılara da dikkat çekildi.

ABD'nin Suçlamaları

ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçyalı iş insanı Ly Yong Phat ve bağlı şirketlerinin "çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılan insan ticareti mağdurlarına yönelik muamele" ile suçlandığını ve bu sebeple yaptırım uygulandığını duyurmuştu.

Ly Yong Phat'ın Profili

Ly Yong Phat, Kamboçya'nın en zengin iş insanlarından biri olmasının yanı sıra, ayrıca senatörlük yapması ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin önde gelen bir üyesi olmasıyla da dikkat çekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Bingöl'de Yeni Fen Lisesi Açıldı, Eğitim Vurgusu Öne Çıktı
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
6
Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı
7
Sinop'ta Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor