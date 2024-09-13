Kamboçya'dan ABD'ye Tepki: Yaptırım Kararı Üzerine Açıklama

Kamboçya'nın ABD Yaptırım Kararına Tepkisi

Kamboçya, ABD'nin Kamboçyalı iş insanı Ly Yong Phat ve onun sahip olduğu 5 şirkete yönelik aldığı yaptırım kararına ciddi bir tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, yapılan basın açıklamasında ABD'nin yaptığı yaptırımın "doğrulanmamış bilgilere" dayandığını vurgulayarak, bu kararın siyasi bir amaç taşıdığını ifade etti.

Üzüntü Duydular

Açıklamada, alınan yaptırım kararı nedeniyle "derin üzüntü" duyulduğu belirtilerek, bu kararın ikili işbirliğine ve karşılıklı güvene engel olduğunu kaydedildi.

İnsan Hakları ve Ekonomik Gelişim

Kamboçya'nın, insan haklarına olan bağlılığının ve insan kaçakçılığı ile zorla çalıştırmaya karşı verdiği mücadelenin bu karar ile "denge ve doğru bir şekilde temsil edilmediği" ifade edildi. Aynı zamanda Ly Yong Phat'ın, ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine sağladığı katkılara da dikkat çekildi.

ABD'nin Suçlamaları

ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçyalı iş insanı Ly Yong Phat ve bağlı şirketlerinin "çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılan insan ticareti mağdurlarına yönelik muamele" ile suçlandığını ve bu sebeple yaptırım uygulandığını duyurmuştu.

Ly Yong Phat'ın Profili

Ly Yong Phat, Kamboçya'nın en zengin iş insanlarından biri olmasının yanı sıra, ayrıca senatörlük yapması ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin önde gelen bir üyesi olmasıyla da dikkat çekmektedir.