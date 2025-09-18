Kamboçya'dan ASEAN Dönem Başkanı Malezya'ya Çağrı: Tayland ile Sınır Gerginliğini Yatıştırın

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Khmer Times'ın aktardığına göre Manet, ülkesinin en kuzeybatısında yer alan ve Tayland sınırına komşu Banteay Meanchey bölgesinde son dönemde yaşanan gerilimlerin "endişe verici" olduğunu iletti.

Manet, ASEAN mekanizmaları aracılığıyla bölgesel diyalog ve iş birliğine bağlılığını vurgulayarak Başbakan İbrahim'e hitaben "Tayland ile sınır gerginliğinin hafifletilmesine yardımcı olunması" çağrısında bulundu. Manet, ayrıca "Tayland silahlı kuvvetleri ile Kamboçyalı siviller arasındaki gerginliğin azaltılması ve çatışmanın kapsamını genişletebilecek eylemlerden kaçınılması için müdahale edilmesi" gerektiğini belirtti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya arasında uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlıkları bölgedeki gerilimi körüklüyor. Sınır anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözülmesi konusunda uzlaşmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz'da sınır hattında çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Öte yandan Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı saha hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak bunun ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu savundu. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetti.