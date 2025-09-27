Kamboçya: Tayland ile Ateşkes Süreci 'Son Derece Kırılgan'

BM 80. Genel Kurulu'nda Prak Sokhonn'un Değerlendirmesi

Kamboçya, Tayland ile sınır hattında 24 Temmuz'da başlayan ve 28 Temmuz'da ateşkesle sonuçlanan çatışmaların ardından, iki ülkenin ateşkes taahhütlerine rağmen sürecin 'son derece kırılgan' olduğunu vurguladı.

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'komşu ülkenin uluslararası anlaşmalara uygun olmayan haritalar dayattığını, güç kullanarak fiili egemenlik kurmaya çalıştığını ve bu durumun güven tesisini zayıflattığını' ifade etti.

Prak, sınırın henüz belirlenmemiş bölgelerinde Kamboçyalı sivillerin zorla tahliye edilmesinin ve yüzlercesinin yerlerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Bu eylemler sadece ateşkesin ruhuna değil, aynı zamanda karşılıklı mutabakata dayalı sınır anlaşmalarına da aykırıdır. Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz ihlal edilmekte, halkımızın hak ve onuru çiğnenmektedir.' dedi.

Hükümetin tutumunu anlatan Prak, Kamboçya'nın 'tüm provokasyonlara rağmen ateşkese sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve en yüksek düzeyde itidal gösterdiğini' kaydetti ve askeri gücün yalnızca 'son çare' olacağını vurguladı.

Barışçıl çözüm için diyalogu sürdürme ve güveni yeniden tesis etme çağrısı yapan Prak, sınır bölgelerini 'barış ve işbirliği alanlarına' dönüştürme kararlılığını dile getirdi. Ayrıca BM, ASEAN ve bölge liderlerinden tansiyonu düşürme, barışçıl çözümü teşvik etme ve yeni trajedilerin önlenmesi için destek istedi.

Prak, Kamboçya'nın 'küçük bir ülke olarak egemenlik tehdidi oluşturmadığını' belirterek önceliklerinin ekonomik kalkınma ve halkın refahını artırmak olduğunu vurguladı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlıkları yaşıyor. Sınır anlaşmasının ihlali gerekçesiyle 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, taraflar sorunun barışçıl yolla çözülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Malezya'nın arabuluculuğunda Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların 'acil ve koşulsuz' ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak bunun 'ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali' olduğunu belirtirken, Kamboçya Savunma Bakanlığı ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetti.