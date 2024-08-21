Kambur Balinalar Alet Kullanma Yeteneğiyle Avlanıyor

Kambur Balina Avcılığına Yeni Bir Yaklaşım

Son yapılan bir araştırmaya göre, kambur balinaların avlanma yöntemlerinde iletim edilmemiş bir yetenek keşfedildi. Bilim insanları, bu muazzam deniz memelilerinin su yüzeyinde karmaşık baloncuk ağları oluşturarak avlandığını belirledi.

Alaska'da Yapılan Araştırma

Hawaii Deniz Biyolojisi Enstitüsü ve Alaska Balina Vakfı işbirliği ile yürütülen çalışmada, dronlar ve izleme cihazları kullanılarak kambur balinaların davranışları detaylı bir şekilde incelendi. Araştırmacılar, bu balinaların kril adı verilen küçük deniz canlılarını avlamak için etkili baloncuk ağları oluşturduğunu gözlemledi.

Enerji Verimliliği ve Av Başarısı

Uzmanlar, kambur balinaların bu baloncuk ağlarının boyutunu ve derinliğini kontrol etme yeteneklerinin olduğunu ve bunun avlanma sürecinde büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Bu teknik sayesinde, kambur balinaların enerji harcamadan bir seferde yedi kat daha fazla av yakalayabileceği öngörülüyor.

Nadir Bir Alet Kullanma Yeteneği

Araştırmanın sonuçları, kambur balinaların avlanmak için kendi aletlerini yapan ve kullanan nadir hayvanlar kategorisine girdiğini ortaya koyuyor. Bu önemli çalışma, deniz memelilerinin davranışları hakkında yeni bilgiler sağlarken, tekniğin sadece kambur balinalara özgü olduğunu vurguluyor.

Araştırmanın bulguları, Royal Society Open Science dergisinde yayımlanmıştır.