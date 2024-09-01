Kamçatka'da Düşen Helikopterde 17 Ceset Bulundu

Kamçatka'daki Helikopter Kazası
Rusya'nın doğu kıyısındaki Kamçatka bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında, düşen aracın enkazında 17 ceset bulundu. Olayın ardından, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Olayın Ayrıntıları
Bakanlık, radardan kaybolan 'Mi-8T' tipi helikopterin enkazının bulunduğunu duyurdu. İlk bilgilere göre, kötü hava koşullarının kazaya yol açmış olabileceği belirtildi. Açıklama, "Arama çalışmaları devam etmektedir" ifadesiyle sona erdi.
Helikopterde toplam 22 kişi bulunduğu tespit edildi. Bunlar arasında 3 mürettebat ve 19 yolcu yer alıyordu.