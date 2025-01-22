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Kamer Genç Ölümünün 9. Yılına Veda Töreniyle Anıldı

Kamer Genç, ölümünün 9. yılında Tunceli'deki mezarı başında anıldı. Törende duygusal anlar yaşandı ve değerleri hatırlandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:20
Kamer Genç Ölümünün 9. Yılına Veda Töreniyle Anıldı

Kamer Genç Ölümünün 9. Yılında Anıldı

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 9. yılında mezarı başında duygu dolu bir törenle anıldı. Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı, saygı duruşuyla başladı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Törende Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Nazımiye Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin, Kamer Genç'in yaşamını ve mücadelelerini anlattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, her yıl Kamer Genç'i anmak için Tunceli’ye geldiklerini belirterek, “Geçmişteki önemli siyasetçilerden biri olan Kamer Genç, doğduğu toprakları dünya çapında tanıttı” dedi.

Kamer Genç'i Unutmadık

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kamer Genç’in Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk değerlerine olan bağlılığını vurguladı. Eşi Sevim Genç ise, eşinin tüm Türkiye’de sevildiğini belirterek, “Tunceli ona aitti, her konuşmasında mutlaka burayı dile getirirdi.” dedi.

Etkinlik Lokma ve Karanfilllerle Sona Erdi

Anma etkinliği, Kamer Genç'in mezarına karanfiller bırakılması ve lokma dağıtılmasıyla sona erdi. Genç’in değerleri ve topluma kattıkları, bu anlamlı günde bir kez daha anılmış oldu.

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 9. yılında Tunceli'nin...

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 9. yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki mezarı başında anıldı. Törene Kamer Genç'in eşi Sevim Genç'in yanı sıra CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve vatandaşlar katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 9. yılında Tunceli'nin...

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 9. yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki mezarı başında anıldı. Törene Kamer Genç'in eşi Sevim Genç'in yanı sıra CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve vatandaşlar katıldı.

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