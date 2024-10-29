Kamerun'da 29 Ekim Kutlamaları

Kamerun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyon, büyükelçi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılım Yoğundu

Türkiye'nin Yaounde'deki temsilciliğinde, iş, sanat, siyaset, spor ve diplomasi alanından çok sayıda davetli bir araya geldi. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Kamerun Milli Marşı'nın okunması ile başladı.

Önemli Mesajlar Verildi

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kaleme aldığı mesaj davetlilere dinletildi. Bu an, katılımcılarda büyük bir coşku yarattı.

Türk Mutfağı Ziyafeti

Program, geleneksel Türk mutfağından sunulan çeşitli lezzetlerle sona erdi. Bu özel gün, Türk kültürünün tanıtılması açısından önemli bir fırsat oluşturdu.