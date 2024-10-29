DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,09 -0,04%
ALTIN
3.056,88 -1,13%
BITCOIN
2.504.602,98 -5,01%

Kamerun'da 29 Ekim Kutlamaları

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen resepsiyonda renkli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:39
Kamerun'da 29 Ekim Kutlamaları

Kamerun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyon, büyükelçi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılım Yoğundu

Türkiye'nin Yaounde'deki temsilciliğinde, iş, sanat, siyaset, spor ve diplomasi alanından çok sayıda davetli bir araya geldi. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Kamerun Milli Marşı'nın okunması ile başladı.

Önemli Mesajlar Verildi

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kaleme aldığı mesaj davetlilere dinletildi. Bu an, katılımcılarda büyük bir coşku yarattı.

Türk Mutfağı Ziyafeti

Program, geleneksel Türk mutfağından sunulan çeşitli lezzetlerle sona erdi. Bu özel gün, Türk kültürünün tanıtılması açısından önemli bir fırsat oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı
2
Hollanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
3
Fransa'dan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Tepki
4
Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Yeni Hayatlarına Merhaba Dedi
5
Samsun'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Resepsiyonu Gerçekleştirildi
6
BM, Orta Doğu'daki Sürekli Savaşlar İçin Diplomatik Çabaların Artırılmasını Talep Ediyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek