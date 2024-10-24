Kamerun'da Ayrılıkçı Generallerin Etkisiz Hale Getirilmesi

Kamerun'da Askeri Operasyon

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda iki ayrılıkçı general öldürüldü. Askeri kaynaklara dayanan haberlere göre, operasyon, Ngokentunjia bölgesinde Anglofon ayrılıkçılarına karşı yapıldı.

Operasyonda Öldürülen Generaller

Bu operasyon sırasında, Anglofon ayrılıkçı liderler General Raphado ve General Malvin etkisiz hale getirildi. Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonları halen devam ediyor.

Anglofon Krizinin Arka Planı

Anglofon krizi, Kamerun'da 2016 yılının sonlarında, hükümetin İngilizce konuşan bölgelerde okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen personel atamasına karşı yapılan gösterilerle başlamıştır. Ayrılıkçı gruplar, 1 Ekim 2017'de, "Ambazonya" adını verdikleri bir sembolik devlet kurduklarını ilan etmiş, resmi dilin İngilizce olacağını belirtmişlerdir.

Çatışmanın Zararları

Son verilere göre, Anglofon krizi süresince ordu ile ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar sonucunda en az 6 bin kişinin yaşamını yitirdiği, 1 milyon kişinin yerinden edildiği ve 40 bin kişinin komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığı kaydedilmiştir.