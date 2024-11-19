Kamerun'da Ayrılıkçıların Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kamerun'da Kanlı Saldırı: 3 Ölü

Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinde, Anglofon ayrılıkçıların düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, olay Mbaw mevkisinde, içinde asker bulunan bir sivil araca gerçekleştirildi.

Saldırıda 1'i asker olmak üzere toplam 3 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi ağır yaralandı.

Anglofon Krizi Arka Planı

Kamerun’da, hükümetin İngilizce konuşulan Güney ile Kuzey-Batı bölgelerindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenler ve hakimler atamasına tepki olarak 2016 yılının sonlarında gösteriler başladı. Bu durum, Anglofon krizi olarak bilinen çatışmaların patlak vermesine neden oldu.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de, kendi kurdukları sembolik devlete "Ambazonya" adını vermiş ve resmi dili İngilizce olarak ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon kişi yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.