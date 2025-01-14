Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:01
Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey Bölgesinde Terör Saldırısı

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırı Ngouma kasabasındaki askeri karakola gerçekleştirildi.

Saldırı Sonrası Yaşananlar

Bu alçak saldırı sonucunda çok sayıda asker yaralanırken, teröristler karakoldan gasbettikleri askeri teçhizatla bölgeden uzaklaştı. 2000'li yılların başından beri aktif olan Boko Haram, 2009 yılından bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri ile 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Komşu Ülkelerde de Etkiliyor

Bu terör örgütü, 2015 yılından bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi ülkelere de saldırılar düzenleyerek bölgedeki güvenliği tehdit etmeye devam ediyor.

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