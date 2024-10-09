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Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: İki Asker Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki Boko Haram saldırısında iki asker yaşamını yitirdi, üç asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:29
Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: İki Asker Hayatını Kaybetti

Kamerun'da Terör Saldırısı

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde, Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda iki asker hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Kerala kasabasında devriye görevi yapan askeri araca teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı Sonrası Durum

Bu saldırıda iki askerin yanı sıra, üç askerin de yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgedeki güvenlik güçleri, Boko Haram üyelerine karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.

Boko Haram'ın Tarihçesi

Nijerya merkezli Boko Haram, 2000'li yılların başından itibaren aktiflik göstermekte olup, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği şiddet eylemleri sonucunda 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Terör örgütü, 2015 yılından beri Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de çeşitli saldırılar düzenlemektedir.

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