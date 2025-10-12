Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı: Seçmenler Sandık Başında

Kamerun'da 31 bini aşkın sandıkta oy verme başladı. ELECAM yaklaşık 8 milyon seçmen, 13 aday yarışıyor; 92 yaşındaki Paul Biya öne çıkan isimler arasında.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 17:07
Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Seçmenler sandık başında, güvenlik önlemleri artırıldı

Kamerun'da seçmenler, ülkeyi 7 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Oy verme işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı ve ülke genelinde 31 bini aşkın sandıkta devam ediyor.

Ulusal Seçim Kurulu (ELECAM), seçim için yaklaşık 8 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğunu bildirdi.

Toplam 13 adayın yarıştığı seçimde, 92 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya, eski hükümet sözcüsü Issa Tchiroma Bakary ve Kamerun Ulusal Reform Partisi lideri Cabral Libii öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Seçim günü boyunca başkent Yaounde, Douala ve Garoua başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

Paul Biya, 1982'den bu yana iktidarda bulunuyor ve 46 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci devlet başkanı konumunda bulunuyor.

