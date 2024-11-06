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Kamerun'da Heyelan Faciası: 4 Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Batı Bölgesi'nde meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:12
Kamerun'da Heyelan Faciası: 4 Hayatını Kaybetti

Kamerun'da Heyelan Olayı

Kamerun'un Batı Bölgesi'nde gerçekleşen iki ayrı heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dschang kasabasını Douala şehrine bağlayan 5 numaralı ulusal kara yolunda heyelan meydana geldi. Kapanan yolun tekrar trafiğe açılması için iş makineleri ve işçiler çalışmalarını sürdürürken, aniden bir toprak kayması daha gerçekleşti. Bu olayda, bölgede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar toprak altında kaldı.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

İkinci heyelan sonucunda birçok işçi yaralanırken, ne yazık ki 4 işçi hayatını kaybetti. Toprak altında kalan işçi ve vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten Uyarılar

Batı Bölge Valisi Awa Fonka Augustine, sürücülerden yan yolları kullanmalarını ve kamu görevlilerinin verdiği trafik talimatlarına uymalarını istedi.

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