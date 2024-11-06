Kamerun'da Paul Biya'nın İktidardaki 42. Yılı Kutlandı

Kamerun'da 42 Yılın Kutlaması

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın iktidardaki 42. yıl dönümü 6 Kasım 2024'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. 1982'den bu yana liderlik eden Biya, bu özel gün için ülkede pek çok organizasyon gerçekleştirildi.

Etkinliklerin Detayları

Kamerun'un başkenti Yaoundé ve birçok farklı şehirde düzenlenen kutlamalarla, vatandaşlara "Biya'nın 42 yıllık başarısı" isimli belgesel film gösterim imkanı sunuldu. Bu etkinliklerde toplumsal bir araya gelme ile Biya'nın yönetim süresine dair düşüncelerin paylaşıldığı gözlemlendi.

Ulusal Destek ve Mesajlar

Ülkenin önde gelen çeşitli figürleri, yerel gazetelerde Biya için kutlama mesajları yayımladı. Özellikle 91 yaşındaki liderin tarihi başarılarını yücelten mesajlar dikkat çekti.

Biyografisi ve Gelecek Planları

13 Şubat 1933'te Mvomeka köyünde dünyaya gelen Paul Biya, kariyerine 1962 yılında ülkenin ilk cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo yönetiminde proje müdürü olarak başladı. Biya, çeşitli bakanlık görevlerinin ardından 6 Kasım 1982'de cumhurbaşkanı olarak atandı.

Son zamanlarda sağlık sorunları yaşasa da, Biya'nın 2025'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurması, ülkede tartışmalara yol açtı. Biya, 45 yıl boyunca iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’dan sonra, dünyanın en uzun süre görevde kalan ikinci lideri konumunda bulunmaktadır.