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Kamerun'da Süregelen Ayrılıkçı Çatışmalar: 4 Ayrılıkçı Operasyonda Öldürüldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi. Çatışmaların arka planı ve sonuçları incelendi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:00
Kamerun'da Süregelen Ayrılıkçı Çatışmalar: 4 Ayrılıkçı Operasyonda Öldürüldü

Kamerun'daki Askeri Operasyon

Kamerun'un kuzeybatısında, ordu tarafından düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, dört Anglofon ayrılıkçı etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, Bamenda şehrinin Alabukam kasabasında gerçekleştirildi.

Ordunun Açıklaması

Askeri yetkililer, gün içinde düzenledikleri operasyon sonrasında dört ayrılıkçının öldürüldüğünü açıkladı. Bu olay, bölgede süregelen gerilim ve çatışmaların bir parçası olarak kaydedildi.

Anglofon Krizi ve Geçmişi

Kamerun’da Anglofon krizi, 2016 yılının sonlarında hükümetin İngilizce konuşan bölgeye atadığı öğretmenler ve hakimlerden kaynaklı olarak başlayan protestolarla başlamıştır. Protestoların ardından, ayrılıkçı gruplar 2017 yılının 1 Ekim'inde, ülkede kurdukları "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti ilan etmiş ve resmi dili İngilizce olarak belirlemişlerdir.

İnsan Kaybı ve Yerinden Olma

Son verilere göre, bu çatışmalar sonucunda en az 6 bin kişi hayatını kaybetmiş, 800 bin kişi yerinden olmuş ve 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınma ihtiyacı duymuştur. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştirmektedir.

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