Kamerun'da TMV Öğrencisi Jacqueline GCE Sınavında Birinci Oldu

Kamerun'da TMV öğrencisi Mpay Nkoumou Ngono Jacqueline, GCE'de birinci oldu

Mpay Nkoumou Ngono Jacqueline, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı College Maarif Koumassi'de eğitim görürken, ülke genelinde 105 bin öğrencinin katıldığı Ulusal Ortaokul Bitirme Sınavı (GCE) sonuçlarına göre birincilik elde etti.

Başarı ve teşekkür

Jacqueline, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Böyle bir başarı kazanmak tarif edilemez bir duygu. Disiplinli çalışmanın, inanmanın karşılığını aldım." dedi.

Başarısında ailesinin desteğinin etkili olduğunu belirten Jacqueline, "5 yıldır TMV College Maarif Koumassi'de eğitim görüyorum. Beni ve arkadaşlarımı bu sınava hazırlayan öğretmenlerimin hepsine ve bizleri motive eden, bize destek veren idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." sözleriyle minnettarlığını dile getirdi.

Okulun gururu ve TMV'nin katkısı

Okul müdürü Uğur Şahin de öğrencilerinin başarısının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Şahin, "Ortaokul birinci sınıftan itibaren bizimle eğitim hayatına devam eden öğrencimizin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Öğrencimizin elde ettiği derece, Türkiye Maarif Vakfının Kamerun'a eğitim alanında yaptığı katkıları da göz önüne sermiş oldu. Velilerimizin bize güveninin boşa çıkmaması da bizleri ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki faaliyetlerini engelleme çalışmaları kapsamında Kamerun'da 2018'de TMV'ye devredilen okullar, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken, elde edilen başarılarla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor. Devralınan 6 okulun altyapı ve teknolojileri yenilenerek, bunlara bir yeni okul daha ilave edilmesiyle TMV, Kamerun'da 7 okul ve Yaounde II Üniversitesi'ndeki Maarif Türkiye Araştırmaları Merkezi ile hizmet veriyor.