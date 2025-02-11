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Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı Açıldı

TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı, Douala'da görkemli bir törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:32
Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı Açıldı

Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı Açılışı

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun’un ekonomik merkezi Douala’da gerçekleştirilen Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı’nın açılışını düzenledi. Törene Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Douala Belediye Başkanı Roger Mbassa Ndine, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay ve çeşitli davetliler katıldı.

Açılışta Önemli Vurgular

Açılışta konuşan Büyükelçi Öskiper, Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı’nın iki ülke arasındaki dostluğun önemli bir sembolü olduğuna dikkat çekerek, parkın Douala halkına hayırlı olmasını diledi.

Douala Belediye Başkanı Ndine ise Türkiye’nin Kamerun’a sağladığı kalkınma yardımlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dostluk parkının, iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sunacağını belirtti.

Kamerun Halkına Yeni Bir Alan

TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu projeyle sadece bir park değil, aynı zamanda Kamerun halkının günlük yaşamında keyifle vakit geçirebileceği, kültürel etkinlikler düzenleyebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir alan sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Çağatay, projeyle halka açık, modern ve çok işlevli bir park oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Dostluk parkı aracılığıyla Douala halkının sosyal ve rasyonel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu bağlamda şehirdeki yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz.” dedi.

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