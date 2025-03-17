Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'ndan Bilim ve Kültür Şenliği

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Türkiye Maarif Vakfı, 3. Bilim ve Kültür Şenliği'ni başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:58
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'ndan Bilim ve Kültür Şenliği

Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'nın Bilim ve Kültür Şenliği

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından düzenlenen 3. Bilim ve Kültür Şenliği (BiFest) etkinliği büyük bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Etkinlik, Yaounde'deki Nkolfoulou Maarif Koleji kampüsünde yapıldı ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ile Kamerun Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Geleneksel Danslarla Renkli Açılış

Açılış konuşmalarının ardından, öğrenciler Kamerun'un yöresel danslarını sergileyerek Türkçe şarkılar söylediler. "Yeniliği Keşfetmek ve Keşfi Ateşlemek" temasıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan 50'yi aşkın bilimsel proje ziyaretçilere sunuldu.

Projelerle Yenilikçi Çözümler

Davetliler, öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve kültürel projelerin sergilendiği stantları gezerek projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Bu projelerin büyük bir kısmı, günlük hayattaki sorunlara yenilikçi çözümler sunarak öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini sergiledi.

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