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Kamikaze İHA'larla ABD Üssüne Saldırı

Haseke'deki ABD üssüne düzenlenen kamikaze İHA saldırısı yerel kaynaklarca doğrulandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:12
Kamikaze İHA'larla ABD Üssüne Saldırı

Haseke'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki ABD güçlerinin bulunduğu üs, bilinmeyen bir grup kamikaze insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Bu saldırı, yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Yarubiye beldesindeki Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse düzenlendi.

Saldırı sonrası üs çevresinden dumanların yükseldiği bildirildi. Ancak, saldırının arkasındaki grup ya da motive eden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Artan Saldırılar ve Güvenlik Durumu

Son zamanlarda Suriye'nin değişik bölgelerinde bulunan ABD askeri üslerine yönelik düzenlenen saldırılar arttı. Özellikle Tenef bölgesi, Malikiyye ve Şeddadi ilçeleri ile Deyrizor bölgesindeki üsler, kimliği belirsiz silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve karadan karaya atış sistemiyle saldırıya uğradı.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu kıyısında yer alan ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA saldırıları gerçekleştirmekte. Bu durum, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

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