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Kamp Alanları ve Karavan Parklarına Yeni Düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile kamp ve karavan alanlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:31
Kamp Alanları ve Karavan Parklarına Yeni Düzenleme

Kamp ve Karavan Alanlarına Yönelik Yeni Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikteki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeye göre, mobil evlerin yer aldığı tesislerde, yerleşim düzenini gösteren bir krokiye ihtiyaç duyulacak.

Mobil Evler ile İlgili Yenilikler

Yönetmelikte ayrıca, mobil evlerin konaklama birimlerinde yaygın yerleşim düzenine göre her bir ünite için en az 250 metrekare alan çıkartılacak. Mobil ev sakinleri için konaklama üniteleri, yemek alanları gibi işletmelerin toplam alan dahil olmayacak şekilde belirlenmiştir.

Yeni Kamp Alanı Düzenlemeleri

Kamp alanları ve karavan parkları için de önemli değişiklikler yapıldı. Bu tesisler, sabit yapılar içermeyen alanlar olarak tanımlandı. Konaklamalı orman parkları ve mesire yerlerinde yalnızca taşınabilir çadır ve karavan kullanımı yapılacak.

Bunlara ek olarak, kampçı üniteleri için hesaplanan alan 80 metrekare olacak ve her bir ünite iki kişilik kapasite sunacaktır.

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