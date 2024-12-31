Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!

Uluslararası Kampanya Başlatıldı

Önde gelen şahsiyetler, uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri ile sağlık çalışanları, sosyal medyada başlattıkları uluslararası kampanyayla, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kampanyanın Mesajı

Sosyal medyada, "Doktor Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Gazze'deki soykırım sona ersin" sloganlarıyla dikkat çekiliyor. Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği tarafından X platformunda yapılan açıklamada, "Dr. Hüsam dünyaya hastanesini ve hastalarını korumaları çağrısında bulunuyordu; şimdi ise hastanesi tamamen yıkıldı ve kendisi kaçırılıp İsrail'e götürüldü" denildi.

Birleşik Sesler

Açıklamada, dünya çapındaki sağlık çalışanlarının, Ebu Safiyye'nin yanı sıra, İsrail güçleri tarafından alıkonulan tüm Filistinli sağlık çalışanları, hastalar ve sivillerin serbest bırakılmasını talep etmek için birleştiği vurgulandı. Kanada'da ikamet eden anestezi doktoru Dallas Duncan, X platformunda yayımladığı mesajda, "İsrail güçleri tarafından kaçırılan Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Geniş Kapsamlı Destek

Durcan, Gazze'deki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizerken, soykırımın sonlandırılması için çağrıda bulundu. Benzer çağrılar Fransa, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkede de yankı buldu. Pakistanlı avukat Bina Shahid de Dr. Ebu Safiyye ve diğer sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması için ses yükseltti.

ABD'li Klinik Profesörü Rupa Marya ise sağlık çalışanlarına, Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması ve soykırımın durdurulması talebine katılmaları konusunda çağrıda bulundu.