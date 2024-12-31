DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,6 0,47%
ALTIN
2.983,55 -0,71%
BITCOIN
3.328.929,89 0,47%

Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!

Uluslararası sağlık topluluğu, İsrail tarafından kaçırılan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için online kampanya başlattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:04
Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!

Uluslararası Kampanya Başlatıldı

Önde gelen şahsiyetler, uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri ile sağlık çalışanları, sosyal medyada başlattıkları uluslararası kampanyayla, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kampanyanın Mesajı

Sosyal medyada, "Doktor Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Gazze'deki soykırım sona ersin" sloganlarıyla dikkat çekiliyor. Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği tarafından X platformunda yapılan açıklamada, "Dr. Hüsam dünyaya hastanesini ve hastalarını korumaları çağrısında bulunuyordu; şimdi ise hastanesi tamamen yıkıldı ve kendisi kaçırılıp İsrail'e götürüldü" denildi.

Birleşik Sesler

Açıklamada, dünya çapındaki sağlık çalışanlarının, Ebu Safiyye'nin yanı sıra, İsrail güçleri tarafından alıkonulan tüm Filistinli sağlık çalışanları, hastalar ve sivillerin serbest bırakılmasını talep etmek için birleştiği vurgulandı. Kanada'da ikamet eden anestezi doktoru Dallas Duncan, X platformunda yayımladığı mesajda, "İsrail güçleri tarafından kaçırılan Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Geniş Kapsamlı Destek

Durcan, Gazze'deki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizerken, soykırımın sonlandırılması için çağrıda bulundu. Benzer çağrılar Fransa, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkede de yankı buldu. Pakistanlı avukat Bina Shahid de Dr. Ebu Safiyye ve diğer sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması için ses yükseltti.

ABD'li Klinik Profesörü Rupa Marya ise sağlık çalışanlarına, Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması ve soykırımın durdurulması talebine katılmaları konusunda çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu
2
Adana'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
3
Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
4
Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!
5
Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi
6
Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi
7
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler