Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Belediye Çalışanları İçin Promosyon Hamlesi

Kamu bankaları tarafından sunulan promosyonlar, özellikle belediye çalışanları arasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Son olarak, İzmir'de gerçekleştirilen ihale ile dikkatler bir kez daha ziyadesiyle üzerine çekildi.

İzmir Konak Belediyesi'nden Promosyon İhalesi

İzmir Konak Belediyesi, tüm çalışanlarına yönelik önemli bir promosyon ihalesi düzenledi. Bu ihaleye birçok banka katıldı ve en yüksek teklifi veren Ziraat Bankası kazanan oldu.

Promosyon Tutarı ve Detaylar

Ziraat Bankası’nın yaptığı rekor teklif doğrultusunda, toplamda 542 personel için kişi başı 83.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu durum, ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde belediye çalışanları için sevinç kaynağı oldu.

Şeffaflık ve Rekabet Ön Planda

Konak Belediyesi, çalışanlarının bankaların sunduğu avantajlardan faydalanabilmesi için düzenlediği bu ihalede şeffaflık ve rekabete büyük önem verdi. Sonuç olarak Ziraat Bankası, bu ihale ile belediye personeline önemli bir destek sağlamış oldu.