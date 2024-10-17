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Kamu Başdenetçiliği İçin Başvurular Tamamlandı

Kamu Başdenetçiliği için 5, kamu denetçiliği için 127 başvuru yapıldı. Seçimler 15 gün içinde başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:30
Kamu Başdenetçiliği İçin Başvurular Tamamlandı

Kamu Başdenetçiliği İçin Başvurular Tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Kamu Başdenetçiliği için yapılan başvurular hakkında önemli bilgiler paylaştı. 2 Ekim 2023 tarihinde başlayan aday başvuruları 5 Ekim 2023 itibarıyla sona erdi. Karamık, açıklamasında Kamu Başdenetçiliği için 5 kişinin başvuruda bulunduğunu, kamu denetçiliği pozisyonu için ise 127 başvuru alındığını duyurdu.

Adayların Seçim Süreci

Karamık, Kamu Başdenetçisi ve 4 kamu denetçisinin seçimi için başvuruları inceleyecek olan Karma Komisyonun, 15 gün içerisinde başvuranlardan 3 ismi belirleyeceğini ve bu isimleri TBMM Genel Kurulu'na sunmak üzere TBMM Başkanlığına bildireceğini ifade etti. Ayrıca, Karma Komisyon tarafından oluşturulacak Karma Alt Komisyonun da, başvuruda bulunan adaylar arasından seçilecek denetçi sayısının 3 katı kadar adayı belirleyeceğini belirtti.

Seçim Tarihleri

Sunan Karamık, TBMM Genel Kurulunun bu bildirim tarihlerinden itibaren 15 gün içinde Kamu Başdenetçisi için seçimlere başlayacağını ve Karma Komisyonun sonraki 15 gün içinde denetçi seçimlerini gerçekleştireceğini kaydetti. Daha önce TBMM Genel Kurulu tarafından seçilen Şeref Malkoç’un Kamu Başdenetçiliği görevi 5 Aralık 2023’te sona erecek.

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