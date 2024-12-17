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Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:46
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca Anıtkabir'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçilen Mehmet Akarca ve Kamu Denetçileri, Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Akarca'nın liderliğindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelerek, saygı duruşunda bulundu ve anı defterine duygu dolu sözler yazdı.

Çelenk Sunumu ve Hatıra Fotoğrafı

Akarca, mozoleye çelenk bırakmasının ardından, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi. Daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek buradaki ziyaretlerini sürdürdü.

Anıtkabir Özel Defteri’ne Yazdığı Mesaj

Akarca, Anıtkabir Özel Defteri'nde şu ifadeleri kullandı: "12 Kasım tarihinde TBMM tarafından seçilmiş Kamu Başdenetçisi olarak, Kamu Denetçisi arkadaşlarımla birlikte, göstermiş olduğunuz ilkelere ve emanet ettiğiniz değerlere bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurundayız. KDK, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. KDK olarak hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, aklı ve bilimi rehber kabul ederek, vatandaşlarımızın idareyle olan sorunlarının adalet ve hakkaniyetle çözülmesi için var gücümüzle çalışacağız."

TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ve Kamu Denetçileri, Anıtkabir'i...

TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ve Kamu Denetçileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ve Kamu Denetçileri, Anıtkabir'i...

TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ve Kamu Denetçileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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