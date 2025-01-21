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Kamu Başdenetçisi Akarca, Yılın Kareleri Oylamasında

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:03
Kamu Başdenetçisi Akarca, Yılın Kareleri Oylamasında

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı (AA) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, 2023 yılının en etkileyici fotoğraflarını seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Akarca, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçılık alanındaki katkılarına ve dünya genelindeki olayları sanatsal bir bakış açısıyla belgelemeye olan önemine vurgu yaptı.

Oylama sonucunda, bu yılın en iyi fotoğraflarının duyurulması için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da birçok katılımcı ve izleyici, sunulan kareleri incelemek ve değerlendirmek için sabırsızlanıyor.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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