Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Önemli Açıklama

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirerek, uluslararası ombudsmanlık birliklerinden çıkarılması gerektiğini belirtti. Malkoç, "Bu durum Batı'nın çifte standardını ve ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor," dedi.

Uluslararası İnsan Hakları Konferansı

Konferans, Moskova’da sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları üzerine düzenlendi. Malkoç’un yanı sıra, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova ve 50 ülkeden temsilciler yer aldı.

Sergey Lavrov tarafından gönderilen yazılı mesajda, insan haklarının müdahale aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin Sağlık Reformları

Malkoç, konuşmasında Türkiye'nin sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayarak, "Türkiye'de 1.452.000 sağlık çalışanı ile 85 milyon vatandaşa hizmet veriliyor," dedi. Ayrıca, Türkiye'ye gelen turistlere de sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Gazze'deki Durum

Malkoç, Gazzelilerin askeri gücünün olmadığını ve İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuk açısından soykırıma dönüştüğünü ifade etti. "Dünya olan biteni izliyor, bu kabul edilemez," şeklinde konuştu.

Çifte Standart Eleştirisi

Malkoç, Rusya'nın ombudsmanlık birliklerinden çıkarıldığını hatırlatarak, aynı standardın neden İsrail için uygulanmadığını sorguladı. "Bu, Batı'nın ikiyüzlülüğüdür," dedi.

Rusya’nın Göçmen Politikası

Tatiyana Moskalkova, Rusya'nın iki yıl içinde 5 milyon göçmen kabul ettiğini ve bu kişilere sağlık desteği sağlandığını belirtti, Malkoç'a teşekkür etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (sol 3), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları konulu 8. Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı'na katıldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (sol 3), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları konulu 8. Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı'na katıldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (sol 3), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları konulu 8. Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı'na katıldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (sol 3), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları konulu 8. Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı'na katıldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (sol 3), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları konulu 8. Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı'na katıldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (sol 3), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları konulu 8. Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı'na katıldı.